El sistema de alta presión mantiene la estabilidad. Se esperan mínimas de un dígito y máximas templadas. El domingo se esperan heladas suaves en zonas bajas.

La Dirección General de Alerta Temprana informó que este sábado se presenta con condiciones de estabilidad en toda la provincia de Misiones. La jornada comenzó con temperaturas bajas, abundante niebla y un cielo cubierto, bajo la influencia de un sistema de alta presión.

El reporte oficial indicó que “la probabilidad de precipitación es de entre 15 y 48 %”, aunque no se esperan lluvias. Los vientos soplan desde el sur por la mañana y rotarán hacia el noroeste en horas de la tarde, con velocidades de entre 2 y 12 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h.

La mínima provincial se registró en Apóstoles con 6 °C y una sensación térmica de 4 °C. La máxima estimada para la jornada es de 17 °C en Eldorado, lo que marca un leve ascenso respecto a días anteriores. La calidad del aire se mantiene en niveles regulares.

Domingo frío con probables heladas en la provincia

Para el domingo 21 de junio se prevé un amanecer frío, con temperaturas de un dígito y probables heladas suaves en zonas bajas y riberas. El cielo se presentará con nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones.

El informe oficial detalló que “la probabilidad de precipitación es de entre 15 y 46 %” y que la presencia de nieblas y neblinas será alta. Los vientos del noreste favorecerán un leve ascenso de las temperaturas durante la tarde.

La máxima provincial para el domingo se estima en 19 °C en Iguazú, mientras que la mínima será de 8 °C en Eldorado. De esta manera, el fin de semana se mantendrá frío pero estable, con condiciones que permitirán actividades al aire libre sin lluvias previstas.