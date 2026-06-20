La medida se aplicará durante toda la jornada por el feriado nacional en homenaje a Manuel Belgrano, facilitando la circulación y el estacionamiento en distintos sectores de la capital misionera.

La Municipalidad de Posadas informó que este sábado 20 de junio no estará vigente el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) debido al feriado nacional por el Día de la Bandera, fecha en la que se recuerda el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.

La medida regirá durante toda la jornada y alcanzará a las zonas donde habitualmente funciona el sistema de estacionamiento tarifado en la capital provincial. De esta manera, los conductores podrán estacionar sin abonar el servicio.

La suspensión del SEM se enmarca en el feriado nacional que cada año conmemora la creación de la bandera argentina y homenajea a su creador. En Misiones, además, se desarrollarán actos oficiales y actividades alusivas en distintas localidades.

Entre ellas, se destaca el acto central por el Día de la Bandera en Candelaria, mientras que en Posadas también se realizarán propuestas culturales y solidarias vinculadas a la fecha patria. El servicio de estacionamiento medido retomará su funcionamiento habitual una vez finalizada la jornada feriada.