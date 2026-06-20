Durante el acto central realizado en Candelaria, el gobernador de Misiones destacó la dimensión humana y patriótica del creador de la bandera, y recordó su paso por la provincia como parte de la histórica ruta belgraniana.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este sábado en Candelaria el acto central por el Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. En ese marco, resaltó la figura del prócer argentino y convocó a mantener vigentes los valores que guiaron su vida pública. En ese marco, destacó el legado de Manuel Belgrano, puso en valor la promesa de lealtad realizada por los alumnos de cuarto grado y sostuvo que “las convicciones y los valores hacen fuerte a una persona”.

Ante estudiantes, cadetes, soldados y vecinos, el mandatario sostuvo que la enseñanza más profunda de Belgrano continúa vigente. “Hay que amar a Dios y al otro, es la gran lección patria de Belgrano, que nos amemos los unos a los otros”, expresó durante su discurso.

Passalacqua señaló que la promesa de lealtad a la bandera posee un significado especial para cada misionero. Además, remarcó que el símbolo patrio reúne la historia, las raíces y el destino común de los argentinos, y consideró que cada generación tiene la responsabilidad de honrarlo.

Al repasar la trayectoria del creador de la bandera, recordó que Belgrano provenía de una familia pudiente y recibió formación académica en Europa. Allí incorporó las ideas de la Revolución Francesa y, tras regresar al Río de la Plata, impulsó debates sobre el bien común, el servicio público y la construcción de una sociedad más justa.

También evocó su participación durante las invasiones inglesas y destacó que puso su vida al servicio de la causa revolucionaria. En ese sentido, afirmó que su ejemplo demuestra que las convicciones y los valores fortalecen a las personas mucho más que la confrontación o los discursos altisonantes.

Cabe señalar que uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la Promesa de Lealtad a la Bandera, realizada por 353 alumnos de cuarto grado de establecimientos educativos de Candelaria. La misma estuvo presidida por el titular de el Ministro de Educación, Ramiro Aranda.

Posteriormente, integrantes del Ejército Argentino, la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario Provincial prestaron Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional. El acto estuvo a cargo del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30, teniente coronel Martín José Uceda, mientras que el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, tomó juramento a los efectivos de las fuerzas provinciales.

La huella de Belgrano en Misiones

Durante su intervención, el gobernador repasó la denominada ruta belgraniana, que une distintos puntos históricos vinculados al prócer. Mencionó especialmente el recorrido que incluye Entre Ríos, Corrientes, San José y Candelaria, lugares asociados a episodios trascendentes de su trayectoria.

Asimismo, destacó que Belgrano escribió la primera constitución de las Misiones bajo un sarandí en Candelaria. “Fue un hombre valiente en el pensamiento y en la acción”, sostuvo al referirse a su paso por la región y a su aporte institucional en tiempos fundacionales.

Passalacqua también recordó un gesto que definió como una muestra de humildad excepcional: cuando Belgrano se degradó de general a argentino y luego fue ascendido nuevamente por José de San Martín. Además, remarcó que murió en la pobreza pese a haber dedicado su vida al servicio de los demás y al compromiso con la Patria.

Finalmente, convocó a renovar cada día el compromiso con los valores que representa la bandera argentina y felicitó a la comunidad de Candelaria por la masiva participación en la conmemoración. En el cierre, pidió a los jóvenes cuidar el mástil histórico de la localidad, lugar donde descansó Belgrano y que definió como “el más importante de la Argentina”.

Junto al gobernador estuvieron el vicegobernador Lucas Romero Spinelli; el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad; ministros del gabinete provincial; legisladores; representantes del Poder Judicial; el intendente anfitrión Carlos Flores y autoridades militares, entre ellas el general misionero César Mander.

Las actividades concluyeron con el tradicional desfile cívico-militar, que reunió a instituciones educativas, organizaciones sociales y deportivas, veteranos, fuerzas armadas y de seguridad, bomberos voluntarios y agrupaciones gauchas de distintas localidades de la provincia. .