La Municipalidad de Posadas realizó este miércoles un Operativo Integral en la Escuela NENI N.º 2091 del barrio Néstor Kirchner. La jornada incluyó prestaciones de salud, trámites administrativos y entrega de plantines para los vecinos del sector.

La Municipalidad de Posadas llevó adelante este miércoles un nuevo Operativo Integral en la Escuela NENI N.º 2091 del barrio Néstor Kirchner. La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el municipio y la provincia para acercar servicios esenciales a distintos puntos de la ciudad, sin que los vecinos deban trasladarse a otras zonas para acceder a ellos.

El intendente Leonardo Stelatto estuvo presente en la actividad y subrayó el sentido de estos operativos. “Estamos en el barrio Néstor Kirchner atendiendo a una gran población de los alrededores. Tenemos una importante demanda de servicios y estos operativos permiten brindar respuestas concretas a los vecinos, evitando que deban trasladarse hacia otros lugares para acceder a una consulta o realizar un trámite”, expresó el jefe comunal.

Stelatto también destacó el valor del contacto directo con la comunidad como herramienta para identificar prioridades. “Siempre es importante estar cerca y hablar con el vecino, conocernos y entender las problemáticas que existen en cada barrio”, sostuvo.

Entre las prestaciones sanitarias disponibles durante la jornada se brindaron atención médica clínica y pediátrica, nutrición, colocación de DIU e implantes subdérmicos, estudios de Papanicolaou y testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual. También hubo determinación de grupo y factor RH, consejería en salud sexual, atención en salud mental, odontología y prevención de adicciones. Se sumaron los servicios del Centro Integral Municipal para el Autismo, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación y la entrega de medicamentos a través de farmacia.

Trámites y plantines con alta demanda vecinal

En el área administrativa, los vecinos accedieron a certificados de salud, asesoramiento para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), gestiones del Registro Provincial de las Personas, Digesto Jurídico, Tierra y Hábitat, y trámites vinculados al Boleto Estudiantil Misionero.

Uno de los espacios de mayor convocatoria fue el de entrega de plantines, coordinado por la Dirección de Ferias Francas. Más de 40 familias retiraron especies hortícolas como lechuga, repollo, albahaca, tomate y cúrcuma, con especial interés en aquellas variedades de fácil cultivo y rápida cosecha.

La jornada consolidó el modelo de gestión municipal de proximidad, con una amplia oferta de servicios concentrada en un solo punto del barrio y con participación activa de vecinos de toda la zona de influencia de la escuela sede del operativo.