La producción nacional de vehículos alcanzó las 37.762 unidades, lo que representó una caída del 21,5% interanual.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción nacional de vehículos alcanzó las 37.762 unidades durante mayo 2026. La cifra alcanzada representa una caída del 21,5% interanual.

Con la caída del último mes, el sector acumuló entre enero y mayo una producción de 167.629 vehículos, cifra que se ubicó 19,3% por debajo del volumen registrado en igual período de 2025. Los datos profundizan las alarmas en la actividad jaqueada por el ingreso de importados.

A pesar de la fuerte contracción frente al año pasado, la actividad logró mantenerse prácticamente estable en la comparación mensual, con una mejora de apenas 0,6% respecto de abril que ya había sido un mes malo.

Las exportaciones mostraron un desempeño algo más estable que la producción, aunque también permanecieron en terreno negativo. Durante mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, lo que implicó una baja de 6,1% frente a abril y una caída de 4,2% interanual.

En los primeros cinco meses del año, las terminales exportaron 104.520 vehículos, un volumen que resultó 2,2% inferior al registrado en el mismo período de 2025, cuando se habían exportado 106.894 unidades.

Reducción de las ventas para la industria automotriz

Las ventas mayoristas tampoco lograron mostrar una recuperación significativa. En mayo, las terminales entregaron a la red de concesionarios 35.979 unidades, prácticamente el mismo nivel que en abril.

Sin embargo, en la comparación interanual el retroceso fue contundente: las entregas se ubicaron 39% por debajo de las 58.952 unidades comercializadas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas mayoristas totalizaron 184.033 vehículos, lo que representó una caída de 23,1% frente al mismo período del año anterior.