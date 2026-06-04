El tiempo estable se mantendrá durante el jueves, viernes y sábado en toda la provincia. Se esperan jornadas con cielo mayormente despejado, escasas variaciones térmicas y sin probabilidades significativas de lluvias, según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana.

La provincia de Misiones atravesará una seguidilla de jornadas con condiciones meteorológicas favorables, caracterizadas por el predominio del sol, mañanas frescas y tardes templadas. De acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Alerta Temprana, el buen tiempo se extenderá al menos hasta el sábado, sin previsión de precipitaciones y con una calidad del aire considerada buena.

Para este jueves se espera una jornada estable impulsada por un sistema de alta presión que mantendrá el cielo despejado durante gran parte del día. Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse bancos de niebla y neblinas en distintos puntos de la provincia, aunque estas condiciones tenderán a disiparse rápidamente con el avance de la mañana.

Las temperaturas presentarán pocos cambios respecto a días anteriores. La máxima provincial alcanzaría los 25 grados en Posadas, mientras que la mínima se registraría en Eldorado con 11 grados. Los vientos soplarán desde el noreste y el este con velocidades moderadas y eventuales ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

El viernes continuará el tiempo estable, aunque con un aumento de la nubosidad debido al retroceso gradual del sistema de alta presión. A pesar de ello, no se esperan lluvias y las temperaturas se mantendrán dentro de valores agradables. La máxima prevista es de 24 grados en Posadas y la mínima de 13 grados en Bernardo de Irigoyen.

Los vientos serán suaves y variables entre el noreste, el este y el norte, contribuyendo a sostener un ambiente templado en gran parte del territorio misionero.

Para el sábado, el pronóstico anticipa una nueva jornada de buen tiempo con un leve ascenso de las temperaturas. Si bien comenzarán a desarrollarse nubes altas asociadas a una creciente inestabilidad atmosférica, por el momento no existe riesgo de precipitaciones.

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con una mañana fresca y una tarde agradable. La temperatura máxima alcanzaría los 26 grados en Posadas, mientras que la mínima volvería a ubicarse en torno a los 13 grados en Bernardo de Irigoyen.

Desde el organismo provincial destacaron que la probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante todo el período y que la calidad del aire seguirá siendo buena en toda la provincia, favoreciendo un fin de semana con condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y productivas.