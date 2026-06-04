Una mujer de 60 años y su hijo de 21 fueron rescatados por bomberos este jueves por la mañana, luego de quedar atrapados en el balcón de una vivienda que se incendió en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Derqui, en Posadas.

El siniestro se registró cerca de las 7: 30 horas en una vivienda tipo dúplex. Según manifestaron los ocupantes, ambos se encontraban descansando en la planta alta cuando advirtieron la presencia de humo que había invadido la escalera interna, impidiéndoles salir por sus propios medios.

Ante la situación, los bomberos desplegaron una escalera de doble tramo y lograron rescatar a las dos personas desde el balcón del primer piso, poniéndolas a resguardo sin que presentaran lesiones.

Posteriormente, los efectivos trabajaron en la extinción total del fuego y en las tareas de enfriamiento, ventilación y remoción de los sectores afectados.

De acuerdo con las pericias realizadas, el incendio se originó por una falla eléctrica en el tablero principal de la vivienda, ubicado en el sector de cocina-comedor. El cortocircuito provocó la combustión de un mueble y la posterior propagación a electrodomésticos cercanos.

Las llamas ocasionaron daños en paredes, cielorraso y distintos electrodomésticos. En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos junto con personal de la comisaría jurisdiccional.