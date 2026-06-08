El reencuentro se concretará el viernes 12 de junio a las 21:00 hs, marcando el regreso a los escenarios de Japo Fleitas, «Nono» Freaza, Pablo Chas y Horacio Marosek.

Después de años de espera, el rock misionero recupera a una de sus agrupaciones más emblemáticas. La Corte del Señor Manga anuncia su regreso oficial a los escenarios con su formación original, en lo que promete ser una noche grabada en la memoria colectiva: el próximo viernes 12 de junio a las 21:00 hs, la banda pisará por primera vez en su historia las tablas del Auditorio Montoya. Este concierto no es solo un reencuentro de músicos; es la validación de un camino que marcó a fuego la escena local.

La formación que dio vida a la mística de «La Corte» vuelve a reunirse con Japo Fleitas en voz y bajo, «Nono» Freaza en guitarra, Pablo Chas en teclados y Horacio Marosek en la batería. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma ticketmisiones.com. Asimismo, se pueden adquirir los tickets físicos de manera presencial en La Fábrica Creativa (Sarmiento 1746), de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 21:00 hs.

El espectáculo en la emblemática sala cultural está diseñado como una celebración de su historia. No solo se trata de revivir las composiciones clásicas de la banda, sino de presentarlas bajo una puesta en escena de alto impacto tecnológico y estético. El show contará con un despliegue técnico que incluye pantallas gigantes, visuales diseñadas exclusivamente para la ocasión y un VJ en vivo, creando una experiencia audiovisual única que combina música, imagen y tecnología de vanguardia para potenciar la energía del rock puro.

Como antesala perfecta para este esperado regreso a los escenarios, “La Corte” acaba de lanzar en todas las plataformas digitales su nuevo single titulado «La Tormenta». Esta canción no solo enciende los motores de cara al show del Montoya, sino que cuenta con la participación de invitados de lujo de la escena musical: Ilán Amores y Martina Escalada en voces, sumados al aporte distintivo de Ale Nanio en el saxofón, logrando una potente colaboración generacional que expande el universo sonoro de la banda.

Un poco sobre La Corte del Señor Manga

Es un pilar fundamental en la construcción de la identidad del rock en el Noreste Argentino. Desde sus inicios, la agrupación logró amalgamar la crudeza del género con una mística regional que los distinguió rápidamente en la escena musical de las últimas décadas. La historia de la banda comenzó a gestarse en una época de efervescencia creativa, marcada por ensayos a pulmón y la necesidad de expresar una realidad local a través de la potencia eléctrica. En ese contexto, la complicidad sonora entre la voz y el bajo de Japo Fleitas junto a la guitarra característica de «Nono» Freaza sentó las bases de un sonido propio y distintivo.

A lo largo de su camino, La Corte forjó su leyenda en los escenarios. Sus primeras presentaciones fueron el campo de batalla donde se curtió una formación que entendía el rock como una forma de vida. Giras autogestionadas y conciertos cargados de adrenalina pura consolidaron una base de seguidores que adoptó sus canciones como verdaderos himnos generacionales. A través de los años, el grupo ha mantenido una coherencia artística que los ha posicionado como referentes para las nuevas camadas de músicos misioneros. Su discografía y sus presentaciones en vivo reflejan la evolución de una banda que supo madurar sin perder la esencia rebelde que los vio nacer.

El repaso por su biografía destaca momentos de gran intensidad, desde la grabación de sus temas más emblemáticos hasta la participación en los festivales más importantes de la provincia. La química entre sus integrantes originales ha sido el motor que mantuvo encendida la llama de «La Corte», permitiendo que sus temas sigan vigentes, resistiendo el paso del tiempo con la fuerza de los clásicos. Hoy, con un legado que combina la historia viva del rock regional y una madurez interpretativa envidiable, La Corte del Señor Manga sigue siendo sinónimo de autenticidad y compromiso con la música, ocupando un lugar de privilegio en el patrimonio cultural de Misiones.

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