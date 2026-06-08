Una familia con tres menores resultó ilesa en la colisión entre un automóvil y una camioneta. El conductor de la Hilux abandonó el rodado y la Policía trabaja para identificarlo.

La Policía de Misiones investiga un siniestro vial ocurrido cerca de las 19:00 del domingo sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 4 en El Soberbio, donde colisionaron un Volkswagen Gol Country y una Toyota Hilux.

En el automóvil viajaban un hombre de 55 años, una mujer de 37 y tres menores de 7, 5 y 4 años, quienes resultaron ilesos. Tras la intervención policial se constató que no hubo lesiones, registrándose únicamente daños materiales.

Al llegar los efectivos, el conductor de la camioneta no se encontraba en el lugar. El rodado fue retenido y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho e identificar a la persona que abandonó el vehículo tras la colisión.

La Policía continúa con las investigaciones para localizar al conductor y determinar las responsabilidades en el siniestro.