Los últimos estudios revelaron una evolución acelerada de la enfermedad y la aparición de una donación permitió cubrir la necesidad inmediata de la medicación indicada por los especialistas.

La familia de Santino Rzesniowiecki atraviesa días de gran preocupación luego de que los últimos estudios realizados en Buenos Aires confirmaran un avance más acelerado de la enfermedad que enfrenta el niño. En medio de ese escenario, una ayuda llegada desde Puerto Iguazú permitió cubrir una necesidad urgente y abrió una nueva posibilidad para continuar el tratamiento.

La situación fue comunicada por Natalia Rodríguez, mamá de Santino, a través de las redes sociales de la campaña Amor por Santino. Allí informó que los análisis recientes de médula detectaron un incremento considerable de las células asociadas a la leucemia linfoblástica aguda.

La familia de Santino recibe noticias desde Singapur y mantiene viva la esperanza

“Hoy nos toca hacer una publicación que jamás quisiéramos hacer”, expresó la familia al compartir los resultados. Según detallaron, semanas atrás los especialistas observaban una actividad residual cercana al 0,3%, pero los nuevos controles reflejaron una progresión cercana al 5%.

“Acabamos de recibir los resultados de la médula de Santino y la enfermedad está avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos”, señalaron. Ante este panorama, el equipo médico recomendó iniciar de manera inmediata un tratamiento para intentar frenar el avance detectado en los estudios.

Donarán un medicamento fundamental para tratar el avance de la leucemia

Para comenzar esa nueva etapa terapéutica, la familia necesitaba conseguir con urgencia Venetoclax, una medicación indicada por los profesionales que siguen el caso. Por ese motivo, solicitaron ayuda pública para localizar comprimidos disponibles o encontrar vías de acceso rápidas al medicamento.

La respuesta llegó desde Puerto Iguazú. Una persona se comunicó con la familia y ofreció la medicación que tenía disponible, lo que permitió resolver la necesidad más inmediata mientras continúan las gestiones para garantizar la continuidad del tratamiento.

“Una persona de Iguazú se comunicó con nosotros y nos ofreció la medicación que le había sobrado y que Santino necesita para iniciar el tratamiento”, informó Natalia. Gracias a ese aporte, el niño podrá comenzar la terapia indicada mientras avanza la búsqueda de nuevas alternativas para sostener el tratamiento.

“Gracias a este enorme gesto, podríamos cubrir la urgencia inmediata y permitir que Santi comience la medicación el lunes”, destacó la madre. Actualmente, la familia trabaja en la organización del traslado del medicamento hasta Buenos Aires para que llegue dentro de los plazos previstos por los médicos.

La noticia llegó pocas semanas después de que la familia recordara el primer aniversario del trasplante realizado en Singapur, una intervención que había permitido alcanzar valores residuales nulos de la enfermedad. Sin embargo, los controles efectuados durante este mes modificaron el panorama clínico y obligaron a acelerar las decisiones médicas.

Pese al difícil momento, Natalia volvió a agradecer el acompañamiento recibido durante estos años. “Una vez más, esta comunidad demuestra el inmenso amor con el que acompaña a Santino. Gracias por cada mensaje, cada oración, cada ayuda y cada persona que se involucra para tender una mano cuando más lo necesitamos”, manifestó.