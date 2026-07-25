La Municipalidad de Leandro N. Alem realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 001/2026. TALA SRL fue la única empresa oferente y su propuesta será sometida ahora al análisis técnico y jurídico previsto antes de una eventual adjudicación.

La Municipalidad de Leandro N. Alem concretó este jueves una nueva instancia del proceso destinado a definir la futura prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, con la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N.º 001/2026.

El acto se desarrolló en el Centro Cívico Municipal, con la participación de autoridades, representantes de la firma oferente e invitados. Durante el procedimiento se verificó la documentación presentada y posteriormente se realizó la apertura de la propuesta técnica y económica.

La empresa TALA SRL fue la única oferente y presentó su propuesta en tiempo y forma, de acuerdo con las condiciones establecidas para participar del proceso licitatorio.

El intendente Matías Sebely destacó que la apertura de sobres constituye una instancia relevante, aunque aclaró que todavía restan diferentes etapas administrativas antes de una eventual adjudicación.

“Hoy cumplimos una etapa fundamental, que es la apertura de la oferta presentada. Ahora comienza el análisis técnico y jurídico para garantizar que todo el procedimiento se desarrolle con absoluta transparencia y dentro del marco legal establecido”, señaló.

Las próximas etapas del proceso

Tras la apertura, la documentación será remitida al asesor legal de la Municipalidad, que tendrá a su cargo la elaboración del correspondiente dictamen jurídico.

Posteriormente, el expediente llegará a la Comisión de Adjudicación, encargada de realizar una evaluación integral de la propuesta y elaborar el informe de preadjudicación.

“La documentación será analizada en primer lugar por el asesor legal del Municipio, quien emitirá el dictamen jurídico correspondiente. Posteriormente, el expediente pasará a la Comisión de Adjudicación, que evaluará integralmente la propuesta y elaborará el informe de preadjudicación. Si la oferta cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego, se avanzará con la adjudicación de la concesión”, explicó Sebely.

Transporte público para acompañar el crecimiento de Alem

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es consolidar un sistema de transporte urbano que responda a las necesidades de movilidad de los vecinos y acompañe el crecimiento de Leandro N. Alem.

“Estamos planificando el crecimiento de Alem con servicios públicos de calidad. El transporte urbano es una herramienta esencial para mejorar la movilidad de nuestros vecinos y acompañar el desarrollo de la ciudad, por eso cada paso de este proceso se realiza con seriedad, responsabilidad y total transparencia”, afirmó el intendente.

Con esta instancia, el Municipio continúa avanzando en el procedimiento administrativo para definir la futura concesión del transporte urbano, mientras se inicia ahora la evaluación legal y técnica de la propuesta presentada.