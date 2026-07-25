Informaron que las interrupciones del servicio responderán a operativos de mantenimiento preventivo previstos el martes y el viernes, aunque las tareas podrán suspenderse en caso de lluvia.

Energía de Misiones anunció cortes programados del suministro eléctrico para la próxima semana en distintos sectores de Posadas, en el marco de operativos integrales de mantenimiento preventivo. Las tareas se desarrollarán entre el martes y el viernes con el objetivo de optimizar el servicio en diferentes zonas de la capital provincial.

El martes, las interrupciones se extenderán de 7.30 a 11.30 y alcanzarán a Miguel Lanús, entre las calles Golfo, San Carlos y Teniente Estévez, además del sector comprendido entre Almeida y Palmeras y el barrio A-3-2. Ese mismo día, el operativo continuará de 14 a 18 en el mencionado barrio, entre las avenidas Soldado Argentino y Acceso Sur.

El viernes, los trabajos afectarán de 7.30 a 11.30 al barrio El Porvenir I. Los trabajados continuarán afectando el servicio entre las 14 y las 18, y el corte abarcará Los Paraísos y el Club Tacurú.

Desde Energía de Misiones informaron que todas las tareas podrán suspenderse en caso de lluvia. Además, recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante las jornadas en las que se desarrollen los trabajos técnicos.