A pesar de que este viernes se registró una pequeña disminución en la altura del cauce, las autoridades anticiparon que se espera una temporada marcada por las intensas lluvias y eventuales crecidas

Ante la crecida del río Uruguay y el pronóstico de lluvias intensas que marcará los próximos meses, el Gobierno de Misiones activó el Plan Provincial de Emergencia con el propósito de coordinar acciones preventivas y mitigar el impacto de inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos. Hasta el momento, más de 40 familias fueron evacuadas y se ordenó el cierre de la Garganta del Diablo.

La decisión fue adoptada por el gobernador Hugo Passalacqua, quien convocó al Comité Provincial de Emergencia, organismo creado en 2016 que integra autoridades estatales, fuerzas federales, la Policía de Misiones, Bomberos y ministerios provinciales. De esta manera, comenzaron a preparar los centros de evacuación y coordinar tareas de asistencia junto a los municipios.

Las principales medidas incluyen la limpieza de desagües y alcantarillas, poda preventiva de árboles y monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, con especial énfasis en las localidades cercanas a las costas de los ríos. Paralelamente, se mantienen capacitaciones para equipos de respuesta y docentes, con el fin de colaborar en la asistencia a la población en caso de evacuaciones.

Este viernes durante la mañana se registró un pico de 7.900 metros cúbicos por segundo en el río Iguazú, aunque para el mediodía se observó una tendencia descendente. Por este motivo, se ordenó el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo y la suspensión de las excursiones náuticas en el sector argentino del Parque Nacional Iguazú.

De acuerdo con Enfoque Misiones, los circuitos Superior, Inferior y el Sendero Verde permanecerán abiertos para el público. En el caso del lado brasileño, continúan habilitadas la pasarela hacia la Garganta del Diablo y la Trilha das Cataratas.

Por este motivo, las autoridades indicaron que mantendrán una vigilancia constante sobre la evolución del río y evaluarán en las próximas horas la reapertura de las áreas cerradas y la reanudación de las actividades suspendidas.

De la misma manera, la constante crecida del río Uruguay también obligó al cierre del cruce fronterizo por balsas en Alvear e Itaquí. Asimismo, indicó que el caudal aumentó a un ritmo de 10 centímetros por hora debido a las recientes lluvias en el sur de Brasil y a la apertura de compuertas de la Central Hidroeléctrica de Chapecó, ubicada sobre el mismo río, a unos 80 kilómetros del límite con Misiones.

Más al norte, en Santo Tomé, el caudal alcanzó una altura de 9,54 metros, y según la Prefectura Naval Argentina, podría llegar a 11 metros este fin de semana. Ante este escenario, se emitió una alerta preventiva y se tomó contacto con los barrios más vulnerables para coordinar eventuales evacuaciones.

Las Cataratas del Iguazú superan los 8 millones de litros por segundo

Según la información obtenida por Misiones Online, la alerta total se activa cuando el río supera los 11,40 metros y la evacuación masiva de familias ocurre al alcanzar los 12,50 metros. Mientras que el nivel del agua se incrementa a un ritmo sostenido, las precipitaciones recientes en la provincia promediaron 200 milímetros, lo que agrava la situación.

Desde la represa de Chapecó, ubicada en el límite entre Rio Grande do Sul y Santa Catarina, indicaron que los vertederos descargan 4.964 metros cúbicos por segundo al cauce. Por esta razón, el río Chapecó, afluente del Uruguay, también arrastra las abundantes lluvias del sur de Brasil, lo que incrementaría el volumen de agua que recibe la región.

Hasta el momento, el aumento en el caudal obligó a la evacuación de 41 familias en la localidad de El Soberbio, integradas por al menos 100 personas, luego de que el caudal alcanzara los 15 metros de altura. “Están en el centro de evacuados y las otras se ubicaron en las casas de familiares y amigos”, informó el intendente Ricardo Leiva en un diálogo con La Voz de Misiones.

Según la última actualización de la Junta Municipal de Protección Civil, para las 9 de la mañana del viernes el nivel marcaba 12,10 metros y seguía en baja. No obstante, el jefe comunal explicó que “inmediatamente no podremos llevar las pertenencias a los hogares porque para la semana que viene están previstas muchísimas lluvias y vamos a tener los mismos inconvenientes nuevamente”.

Frente a esto, el Gobierno de Misiones anticipó que el evento climático podría extenderse hasta el otoño del próximo año, con mayores acumulados de lluvia previstos para octubre, noviembre y diciembre. Además, recordaron que cerca del 80% de las crecidas del río Uruguay depende de las precipitaciones en el sur de Brasil, por lo que el monitoreo meteorológico en ese país resulta fundamental.

En línea con esto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió sobre una mayor probabilidad de fenómenos extremos a nivel global, como lluvias torrenciales, olas de calor y sequías, lo que refuerza la necesidad de sostener las tareas preventivas y de respuesta en la provincia de Misiones.