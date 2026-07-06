Las autoridades reanudaron este lunes la operatoria de los cruces internacionales entre Panambí–Porto Vera Cruz, San Javier–Porto Xavier, Alba Posse–Porto Mauá y El Soberbio–Porto Soberbo, luego de que el nivel del río Uruguay descendiera y las condiciones volvieran a ser seguras para la navegación.

Tras el descenso del nivel del río Uruguay, fueron rehabilitados los principales pasos fronterizos que habían permanecido cerrados de manera preventiva debido a la creciente.

En Panambí, la Prefectura Naval Argentina informó que el cruce internacional hacia Porto Vera Cruz volvió a operar con normalidad desde las 8:00 de este lunes, luego de que el río descendiera hasta los 4,90 metros, permitiendo restablecer las condiciones de seguridad para la navegación.

En San Javier, la Prefectura confirmó que el río registró una altura de 6,15 metros y continuaba en descenso, por lo que también fue rehabilitado el paso internacional con Porto Xavier.

Asimismo, los pasos de Alba Posse–Porto Mauá y El Soberbio–Porto Soberbo fueron nuevamente habilitados, restableciendo la conectividad fronteriza sobre el río Uruguay.