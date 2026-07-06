Con un cupo de $5.000 millones y montos de hasta $500 millones por empresa, la herramienta ofrece plazos de hasta 48 meses con tasas bonificadas por la Provincia. La medida busca impulsar inversiones, fortalecer la actividad productiva y acompañar la generación de empleo.

El Gobierno de Misiones recordó que continúa vigente la línea de financiamiento productivo de largo plazo destinada a empresas de la provincia. La herramienta, canalizada a través de Banco Macro, permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca facilitar inversiones con tasas bonificadas por la Provincia.

La línea cuenta con un cupo total de $5.000 millones y permite solicitar hasta $500 millones por empresa. Además, ofrece plazos de hasta 36 meses con una TNA neta actual del 32,50% o de hasta 48 meses con una TNA neta actual del 35,50%. Se trata de una tasa variable, que podrá modificarse de acuerdo con la evolución del mercado financiero.

Impulso al sector productivo

La medida, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura del período de sesiones legislativas, forma parte de las políticas orientadas a impulsar el desarrollo económico y fortalecer la actividad productiva. En esta etapa, el objetivo es que más empresas puedan acceder a una alternativa de financiamiento en condiciones favorables.

Las empresas interesadas deberán presentar la solicitud en las sucursales de Banco Macro, entidad que luego remitirá la documentación para evaluar la elegibilidad de cada crédito.

Esta línea de financiamiento se integra a otras herramientas impulsadas por la Provincia para promover la inversión, acompañar la expansión empresarial y favorecer la generación de empleo. La bonificación de tasas apunta a ampliar las oportunidades de quienes proyectan nuevas inversiones o buscan fortalecer su capacidad productiva en el corto plazo.