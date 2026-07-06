La tercera edición de UNE abrirá sus puertas del 14 al 23 de agosto en Posadas con una propuesta pensada para inspirar, recorrer y descubrir cómo el diseño transforma la vida cotidiana. Bajo el concepto «Ciudad Natural», el evento invita a vivir una experiencia donde la arquitectura, el interiorismo, la construcción y la innovación se encuentran.

POSADAS. Hay espacios que se recorren y otros que se viven. Esa es la propuesta de UNE 2026, la muestra de arquitectura, diseño, interiorismo, construcción y desarrollo inmobiliario que del 14 al 23 de agosto abrirá sus puertas al público en el Edificio Benrow Acros -ubicado frente a la plaza Anfiteatro El Brete- y que además extenderá su recorrido hacia la plaza del anfiteatro y el Club de Remo Río Paraná.

En su tercera edición, UNE reafirma su lugar como uno de los encuentros más importantes de la región para el sector y reafirma el concepto: no hace falta ser arquitecto, diseñador o constructor para disfrutar de la muestra. Quienes visiten UNE encontrarán una experiencia pensada para despertar ideas, recorrer espacios únicos y descubrir cómo el diseño atraviesa la vida cotidiana. Cada ambiente creado especialmente para el evento permitirá al público imaginar nuevas formas de habitar, inspirarse para renovar un hogar, conocer tendencias, descubrir materiales, soluciones constructivas, mobiliario, iluminación, paisajismo y tecnologías que hoy están disponibles.

La edición 2026 tendrá como eje conceptual «Ciudad Natural», una invitación a reflexionar sobre la relación entre la ciudad y la naturaleza y a explorar nuevas maneras de proyectar espacios donde convivan bienestar, innovación y sostenibilidad. A partir de esa premisa, 22 equipos integrados por arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores industriales y otros profesionales desarrollarán propuestas originales que ofrecerán distintas interpretaciones de un mismo concepto. Estas ideas cobrarán vida gracias al acompañamiento de más de 200 empresas y marcas que aportarán productos, materiales, tecnología y soluciones para hacer posible la materialización de cada uno de los espacios.

Más allá de los espacios intervenidos, UNE funciona como una gran plataforma donde convergen quienes imaginan, diseñan, producen y construyen. Empresas, industrias, comercios, desarrolladores y oficios especializados mostrarán cómo cada proyecto se hace realidad y acercarán al público las soluciones, productos y profesionales que existen detrás de cada obra. Ese es uno de los principales diferenciales de la muestra: el visitante no solo observará ambientes terminados, sino que también podrá conocer qué materiales se utilizaron, qué empresas participaron y quiénes hicieron posible cada proyecto, convirtiendo la inspiración en una oportunidad concreta para quienes estén pensando en construir, remodelar o simplemente conocer las últimas tendencias.

Además del recorrido por los espacios, la programación incluirá charlas, capacitaciones, lanzamientos de productos, activaciones de marcas y espacios de networking, que generarán un punto de encuentro entre profesionales, estudiantes, empresas y toda persona interesada en el diseño y la construcción.

En sus dos primeras ediciones, UNE reunió a casi 5.000 visitantes, consolidando un formato que combina creatividad, innovación y vinculación entre los distintos actores del sector. Para este año, la organización proyecta una convocatoria aún mayor, impulsada por la participación de profesionales, empresas y visitantes provenientes de distintos puntos de la región. UNE no es solo una muestra de diseño, es un espacio donde las ideas toman forma, donde nacen proyectos y donde cualquier persona puede descubrir que detrás de cada ambiente existe una historia, un equipo de trabajo y un ecosistema de profesionales y empresas que hacen posible transformar la manera en que vivimos.