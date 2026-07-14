“Le devolvemos la piel y la infancia”: el servicio de cirugía plástica pediátrica del Madariaga revela su trabajo más sensible

El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” cuenta con un servicio de cirugía plástica pediátrica que atiende, a diario, un abanico amplio de patologías que van desde quemaduras agudas y secuelas de quemado hasta malformaciones congénitas, traumas faciales y de miembros inferiores, y alteraciones cutáneas.

Así lo explicó el doctor Walter Fumeketter, jefe del área pediátrica del servicio, quien detalló el trabajo articulado con múltiples especialidades y anticipó la incorporación de un tratamiento regenerativo de última generación con membrana amniótica, destinado a pacientes quemados.

La atención al quemado, la patología más frecuente

Según remarcó el especialista, la quemadura es la afección que con mayor frecuencia llega al servicio. “La atención que estamos dando a nuestros pacientes pediátricos, atendemos de todo tipo de patologías, múltiples patologías, el cual afecta a nuestros niños, sobre todo patologías de quemado, que es nuestra patología más frecuente dentro del servicio”, explicó Fumeketter.

El Madariaga dispone de una unidad especializada en el tratamiento del quemado dentro del área pediátrica, que recibe tanto a los casos agudos como a aquellos pacientes que arrastran secuelas de quemaduras y requieren tratamientos de reconstrucción a largo plazo.

Trabajo en equipo frente a las malformaciones congénitas

El servicio no actúa de manera aislada

Fumeketter detalló que existen equipos multidisciplinarios abocados a distintas patologías, entre las que se destacan las malformaciones congénitas, siendo la fisura labio alveolo palatina la más habitual. En estos casos, el abordaje comienza incluso antes del nacimiento: “se trabaja en forma conjunta con el materno, en el cual se le da asesoramiento ya a los padres en el diagnóstico inicial del paciente”, señaló el jefe de servicio.

A ese acompañamiento inicial se suma un trabajo sostenido junto a kinesiología, fonoaudiología, odontología, psicología y asistencia social, con el objetivo de dar una cobertura integral a cada paciente. El servicio también atiende malformaciones en miembros inferiores en articulación con traumatología, además de traumas faciales, una consulta frecuente que no se limita a los accidentes de tránsito sino que incluye también hechos ocurridos en la vía pública.

Piel, tumores y formación de nuevos especialistas

Otro de los ejes de trabajo son las alteraciones cutáneas: tumores de piel, malformaciones del desarrollo a nivel cutáneo y defectos de cobertura, estos últimos frecuentes en pacientes con traumas de miembros inferiores. En paralelo, el servicio funciona como espacio de formación: cuenta con un sistema de residencia que capacita nuevos especialistas, particularmente en el área crítica y en la atención diaria. Los consultorios funcionan todos los días, distribuidos según cada patología y cada especialista a cargo.

Membrana amniótica, la apuesta regenerativa del año

De cara a este año, el objetivo del servicio es claro: “brindarle a todos los pacientes el asesoramiento y el tratamiento adecuado y especializado que compete a la especialidad de cirugía plástica”, afirmó Fumeketter. En ese marco, anticipó la incorporación de una terapia que promete dar que hablar: el tratamiento regenerativo con membrana amniótica para quemados agudos, un insumo que se obtiene de la placenta tras el alumbramiento.

“Es un tema en el cual se va a escuchar hablar mucho, ya que tiene mucha repercusión a nivel social”, adelantó el especialista, quien la definió como una terapia de última generación dentro del campo regenerativo.

El rol de la Fundación Parque de la Salud

Detrás de avances como la incorporación de terapias regenerativas de vanguardia y el sostenimiento de equipos multidisciplinarios de alta complejidad, la Fundación Parque de la Salud cumple un rol estratégico como articuladora de la inversión en tecnología calificada dentro del ecosistema sanitario de Misiones. Su trabajo coordinado permite que servicios como el de cirugía plástica pediátrica del Hospital Madariaga puedan proyectar la incorporación de insumos y tratamientos de última generación, garantizando que la innovación médica llegue de manera sostenida a los pacientes más pequeños de la provincia.

Link de video Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/LnGS5QKP_Ro?feature=share