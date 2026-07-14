El gobernador participó de la ceremonia junto al intendente Elvio Rivas, reivindicó el legado de los pioneros y reafirmó la política de territorialidad que lo llevó a recorrer más de 20 municipios en los últimos cuatro meses.

Passalacqua encabezó el acto por el 99° aniversario de Puerto Leoni

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este martes el acto por el 99° aniversario de Puerto Leoni, acompañado por autoridades provinciales, municipales, docentes y estudiantes. En su discurso, destacó la resiliencia de los misioneros y recordó que la identidad provincial se construyó sobre el trabajo y el esfuerzo de las familias pioneras.

“Su historia nos contagia e impulsa a seguir adelante. La familia misionera no se rinde y le sonríe a la adversidad”, expresó ante la comunidad.

Passalacqua evocó los primeros años de la colonia y recordó la llegada de la familia Leoni junto a otros inmigrantes que transformaron la selva en comunidad productiva. “¿Saben qué significa pionero? El que camina primero. Esos fueron los Leoni y tantísima gente que vino desde Brasil, Alemania y otros lugares para levantar este pueblo”, señaló.

Territorialidad como ritmo de gestión

El mandatario vinculó ese legado con el presente y aseguró que la fortaleza de los misioneros continúa siendo un rasgo distintivo de la provincia. En paralelo, reafirmó su política de cercanía: en los últimos cuatro meses recorrió más de 20 municipios, donde los aniversarios locales se convirtieron en espacios de diálogo directo con intendentes y vecinos.

La territorialidad se consolidó este año con las reuniones de gabinete itinerantes, que ya tuvieron lugar en Montecarlo, 25 de Mayo y Puerto Iguazú. El próximo encuentro está previsto para el 23 de julio en San Ignacio, con la participación de municipios de la región.

Un mensaje a las nuevas generaciones

Durante la ceremonia, Passalacqua también se dirigió a los estudiantes presentes y los convocó a valorar el legado recibido de las generaciones anteriores. “Ustedes están hoy acá disfrutando de estos 99 años porque hubo mucha gente detrás que hizo posible que Puerto Leoni sea lo que es”, afirmó.

El gobernador agradeció a la comunidad por preservar la memoria de sus pioneros y sostuvo que la historia de la localidad constituye una fuente de inspiración para toda Misiones. “Vine con el fondo de mi corazón a agradecerle a Puerto Leoni, a la historia que encierra este pueblo, que nos contagia, nos impulsa y nos empuja a seguir para adelante”, concluyó.