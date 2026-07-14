Un hombre de 62 años falleció este martes por la mañana luego de sufrir un atragantamiento mientras ingería una chipa dentro de una sucursal bancaria, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Buenos Aires, de Posadas.

El hecho ocurrió cerca de las 10 horas, cuando un llamado al CIO 911 alertó sobre una persona descompensada en el interior de la entidad bancaria. Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron informados por una agente de seguridad privada que el hombre, identificado como Domingo Silva, se había atragantado mientras comía.

De manera inmediata, personal del banco le practicó maniobras de Heimlich, logrando extraer el alimento que obstruía sus vías respiratorias. Sin embargo, para ese momento la víctima ya se encontraba inconsciente.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyos profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, los médicos constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

La Comisaría jurisdiccional quedó a cargo de las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del deceso, que en principio estaría relacionado con un episodio de atragantamiento.