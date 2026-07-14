Luego de la suspensión del servicio registrada este lunes, el Ferrocarril Internacional Casimiro confirmó que este martes 14 de julio retomó sus operaciones con total normalidad y mantiene los horarios habituales para el cruce del viaducto.

El Ferrocarril Internacional Casimiro informó que este martes 14 de julio el servicio que une Posadas con Encarnación volvió a operar con normalidad, luego de la interrupción registrada durante la jornada del lunes.

A través de un comunicado dirigido a los usuarios, la empresa confirmó que todas las frecuencias se prestan de acuerdo con el esquema habitual, por lo que el servicio ferroviario internacional quedó completamente restablecido. El primer viaje desde Posadas partió a las 7.15, mientras que el primer cruce desde Encarnación se realizó a las 7.30.

Según el cronograma difundido por la empresa, los trenes salen desde Posadas cada 30 minutos, entre las 7.15 y las 18.15. En sentido contrario, desde Encarnación hacia Posadas, las frecuencias también son cada media hora, desde las 7.30 hasta las 18.30. El tiempo estimado de viaje entre ambas ciudades es de ocho minutos, convirtiendo al tren en una de las principales alternativas para el cruce internacional diario entre Argentina y Paraguay.