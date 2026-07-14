El procedimiento estuvo a cargo de Gendarmería Nacional durante un control en la ruta nacional 12. Los extranjeros fueron entregados a las autoridades brasileñas en el paso internacional Tancredo Neves.

Puerto Iguazú: expulsaron del país a cinco ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal

Cinco hombres de nacionalidad china fueron expulsados del país al ser demorados durante un control de Gendarmería, en Puerto Iguazú. Los involucrados ingresaron desde Brasil de manera ilegal y se disponían a viajar a Buenos Aires a bordo de un colectivo de larga distancia.

En el kilómetro 1.606 de la ruta nacional 12, en Puerto Iguazú, personal de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia que tenía como destino la ciudad de La Plata. Al revisar la documentación de los pasajeros, constató que cinco ciudadanos de nacionalidad china habían ingresado de manera ilegal al territorio argentino.

La verificación fue confirmada por el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, que corroboró la ausencia de registro migratorio en los involucrados, en infracción a la Ley de Migraciones N.º 25.871.

Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y la coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, se dispuso el rechazo definitivo con prohibición de reingreso. Los ciudadanos fueron entregados formalmente a las autoridades de la República Federativa de Brasil a través del paso internacional Tancredo Neves.