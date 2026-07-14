El árbitro norteamericano, nacido en Marruecos, dirigirá el partido de este miércoles en Atlanta y llegará tras participar en tres encuentros durante el Mundial 2026.

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro del partido entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. El juez ya dirigió tres encuentros durante el torneo y llega tras protagonizar algunas polémicas en esta Copa del Mundo.

La entidad también oficializó la integración completa del equipo arbitral para el compromiso. Corey Parker y Kyle Atkins actuarán como jueces asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni cumplirán las funciones de cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente.

Elfath nació en Marruecos hace 44 años y representa a Estados Unidos a nivel internacional. En esta edición del Mundial impartió justicia en los encuentros entre Brasil y Noruega, España y Uruguay, y Países Bajos frente a Japón.

Argentina completó su preparación en Kansas City

Mientras tanto, la selección argentina realizó este lunes su último entrenamiento en Kansas City, ciudad que utilizó como base durante gran parte del Mundial. La delegación viajará por la noche hacia Atlanta para afrontar la recta final de la preparación antes del choque con Inglaterra.

La Asociación del Fútbol Argentino informó que el plantel desarrolló ejercicios de posesión, recuperación tras pérdida y progresión ofensiva. La práctica concluyó con una sesión de fútbol en espacios reducidos, realizada a puertas cerradas.

Lionel Scaloni mantiene la base del equipo, aunque todavía analiza variantes para definir la formación titular. Las principales dudas aparecen en los laterales, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel continúan alternándose.

El cuerpo técnico también evalúa modificaciones en el mediocampo y el esquema táctico. Giuliano Simeone aparece como alternativa para ingresar en lugar de Rodrigo De Paul, mientras que Nicolás González disputa un lugar con Alexis Mac Allister si el entrenador opta por un sistema 3-5-2 con Nicolás Otamendi como tercer marcador central.