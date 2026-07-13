Las autoridades de Estados Unidos reforzarán los controles dentro y fuera del estadio para evitar enfrentamientos en las tribunas como consecuencia de la histórica rivalidad entre ambos equipos.

Este miércoles la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en la fase de semifinales de la Copa del Mundo 2026. La confirmación del histórico cruce encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, al tratarse, además, de dos de los equipos con mayor convocatoria en lo que va de la competencia.

En ese marco, el Departamento de Policía de Atlanta (APD) se encuentra ante un escenario de extrema complejidad logística y operativa para el trascendental encuentro. Las autoridades norteamericanas, habituadas a la dinámica previsible y familiar de los espectáculos de la NFL, admiten que están frente a un desafío inédito debido a una rivalidad histórica que trasciende por completo lo deportivo.

La combinación de factores geopolíticos, el folclore característico de ambas hinchadas y la masiva afluencia de público perfilan el partido como una potencial pesadilla de infraestructura si no se aplican controles preventivos rigurosos.

El peligro de la “tribuna mixta” en Argentina vs Inglaterra: la gran preocupación de la organización

El principal foco de preocupación para los encargados de la seguridad radica en la normativa estándar que aplica la FIFA para la asignación de localidades en esta instancia del torneo. A diferencia del fútbol europeo o Liga Profesional, donde las parcialidades se separan rígidamente mediante pulmones humanos, vallados e ingresos diferenciados, el sistema de venta oficial del Mundial fomenta una distribución mayoritariamente mixta dentro del recinto.

Salvo por los bloques específicos asignados a cada asociación en los extremos opuestos del estadio (detrás de los arcos), se prevé una división equitativa del 50% entre hinchas argentinos y británicos a lo largo de todas las tribunas laterales, informó el medio inglés Daily Mail. Esto diluye por completo las fronteras de contención habituales para eventos catalogados de alto riesgo.

La necesidad de un despliegue riguroso quedó en evidencia tras la viralización de varios videos en las últimas horas. En las redes sociales ya se reportaron altercados menores en las inmediaciones del estadio y peleas puntuales en bares de la ciudad entre simpatizantes de ambas nacionalidades.