La empresa de seguridad Prosegur SA alquiló dos aviones el sábado último para traer plata de Ciudad del Este. El primero llegó sin problemas al aeropuerto de Luque. El segundo fue el que cayó cerca del aeropuerto de Minga Guazú. En total, estaban trayendo hacia Asunción unos 5 millones de dólares y aproximadamente 15 millones de reales.

El accidente aéreo ocurrió el sábado de tarde en el asentamiento San Isidro de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

El avión que se estrelló es un bimotor Cessna 402B, con matrícula ZP-BEE, perteneciente a la empresa de taxi aéreo Aerotax SA, pero fletado por la compañía Prosegur SA.

El piloto de la nave era el general retirado Fernando Noldin Romero, de 65 años, quien falleció. La copiloto era Dora Yerutí Núñez Insfrán, de 25 años, quien está aún grave. Los pasajeros eran los guardias de Prosegur Hiram Bogado Salanueva, de 48 años, quien está delicado, y Fredy Recalde Benítez, de 27 años, quien sufrió solo un corte en la cabeza.

Así fue el accidente aéreo en Minga Guazú

El director de Aeronáutica de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, confirmó que la aeronave ahora siniestrada despegó del aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú y que voló por unos 25 minutos, hasta la zona de Juan León Mallorquín, donde el piloto detectó una falla en el motor izquierdo.

Ante esta situación, el general Noldin decidió regresar al aeropuerto, pero desgraciadamente la nave cayó cuando le faltaban solo 750 metros para alcanzar la pista.

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El director Sandoval también reveló que ese avión que cayó era uno de los dos que alquiló Prosegur para hacer la operación de traslado de valores desde la frontera hacia la capital.

La millonaria suma que traían los aviones alquilados por Prosegur

Según averiguaciones, la otra máquina utilizada por Prosegur fue una Beechcraft 95-B55 Baron, con matrícula ZP-BJL, perteneciente también a la empresa de taxi aéreo Aerotax.

Esta nave Beechcraf despegó del aeropuerto Guaraní solo momentos antes de la salida del Cessna que al final se estrellaría.

El avión Beechcraf llegó sin inconvenientes ese sábado al aeropuerto Silvio Pettirossi, trasladando la mitad del caudal que retiraron de Ciudad del Este. La otra mitad estaba en el Cessna que se estrelló.

De acuerdo con datos tributarios, el caudal total que Prosegur debía traer a Asunción ese día era de unos 5 millones de dólares y al menos 15 millones de reales.

La plata fue recogida de un banco de Ciudad del Este y tenía que ser repartida en sucursales de la misma entidad en Asunción.

Según datos policiales, en el lugar del accidente aéreo en Minga Guazú se recuperaron 5 bolsas negras grandes (que contenían varias bolsas pequeñas) y 10 bolsas amarillas pequeñas.

El dinero salvado no se pudo cuantificar, debido a que Prosegur aceptó recibir los valores en las condiciones en las que se hallaron.