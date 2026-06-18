Las entidades prestadoras reclaman una actualización urgente de aranceles y la regularización de deudas acumuladas por parte del organismo. Advierten que la falta de respuesta podría afectar la atención programada y derivar en nuevas restricciones en cirugías y consultas.

La crisis entre los prestadores de salud y el PAMI sumará un nuevo capítulo desde la próxima semana. Clínicas y sanatorios agrupados en distintas cámaras empresarias de todo el país anunciaron que desde el martes suspenderán la asignación de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades. El reclamo apunta a la actualización de los valores de las prestaciones y a la regularización de pagos adeudados por Nación.

La decisión fue comunicada por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CaPreSS), que advirtió sobre la imposibilidad de sostener el funcionamiento normal de las instituciones ante el deterioro financiero del sector.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron en un documento difundido por PERFIL. Además, reconocieron que ya hubo contactos con autoridades del organismo que conduce Esteban Leguízamo, aunque las respuestas aún no llegaron.

Afiliados enfrentan mayores dificultades de acceso

En tanto, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno nacional se comprometió a buscar resoluciones y a actualizar partidas para evitar problemas en las prestaciones. El equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, quedó detrás de esa iniciativa, pero los prestadores aseguran que todavía no hay soluciones concretas.

Por eso, CaPreSS decidió anunciar con antelación qué está sucediendo en las clínicas. Pretenden garantizar la continuidad mínima de los servicios, aunque el impacto recaerá directamente sobre miles de afiliados del PAMI que enfrentarán mayores dificultades para acceder a consultas médicas programadas.

“Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, sostuvieron. Además, adelantaron que evalúan suspender la atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.

En este sentido, advirtieron que podrían interrumpir por tiempo indeterminado la realización de cirugías y procedimientos programados que no sean urgentes. Una decisión de ese tipo afectaría de manera significativa la capacidad de respuesta del sistema para miles de pacientes en todo el país. El conflicto vuelve a poner en evidencia las tensiones entre los prestadores privados y el principal organismo de cobertura médica para jubilados y pensionados.