El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio municipal de Colonia Alberdi, una obra ejecutada por la Dirección General de Arquitectura que permitirá optimizar la atención a los vecinos y centralizar áreas clave de gestión. Durante la actividad también se entregaron títulos de propiedad del programa provincial Mi Título, en una jornada que puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para fortalecer los servicios públicos y el desarrollo local.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este viernes de la inauguración del nuevo edificio municipal de Colonia Alberdi, una obra que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la administración local y brindar una atención más eficiente a los vecinos.

La actividad incluyó el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de una placa conmemorativa y una bendición religiosa. Posteriormente, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones y realizaron la entrega de dos títulos de propiedad en el marco del programa provincial Mi Título, destinado a la regularización dominial de familias misioneras.

El nuevo edificio fue ejecutado por la Dirección General de Arquitectura y comenzó a construirse en 2023. A partir del próximo lunes, la Municipalidad desarrollará sus actividades en este espacio diseñado para acompañar el crecimiento institucional y demográfico de la localidad.

Durante el acto, Passalacqua vinculó la concreción de la obra con el crecimiento sostenido de la comunidad. “Alberdi creció mucho. El cambio de edificio municipal se da por una razón: Alberdi es una población que crece, que se desarrolla, que progresa”, expresó.

Asimismo, destacó la gestión del intendente Juan Ángel González y la importancia de los gobiernos locales como articuladores de las políticas públicas. “Muchas cosas de la provincia no se podrían hacer sin los intendentes. Este edificio se hace con los tributos y los impuestos de todos los misioneros. El Estado actúa como un nexo solidario que hace que hoy le toque a Alberdi y mañana le toque a otra población”, señaló.

El mandatario también remarcó el carácter comunitario de la nueva sede municipal. “Estos lugares son de la comunidad, son de todos. Necesitan cariño, empatía, escuchar, cercanía y voluntad de solucionar los problemas de la gente”, afirmó ante vecinos, empleados municipales, docentes y estudiantes que participaron del acto.

UNA OBRA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS VECINOS

El nuevo edificio cuenta con dos alas que permitirán distribuir y ordenar las distintas dependencias municipales. Allí funcionarán la Intendencia, Secretaría, Tesorería, Catastro, Recaudación y diversas áreas vinculadas a la atención social y al desarrollo local.

Durante la recorrida, el intendente Juan Ángel González explicó que el diseño fue pensado para optimizar la atención al público y facilitar el acceso de los vecinos a los distintos servicios municipales.

“Siempre hablamos con el personal sobre la importancia de ponerse en el lugar del contribuyente, escuchar, dialogar y atender con respeto. Este nuevo espacio nos permite organizarnos mejor y seguir pensando en una mejor atención para la comunidad”, sostuvo.

Además, detalló que en una de las alas funcionarán las áreas de Acción Social, Agro, Turismo, Cultura, Prensa y Departamento Vial, mientras que en la otra se concentrarán las dependencias administrativas.

Respecto al edificio histórico de la Municipalidad, adelantó que continuará albergando el Concejo Deliberante y una dependencia del Registro Provincial de las Personas. También se proyecta su refuncionalización para incorporar una radio comunitaria y un aula satélite destinada a estudiantes de educación especial.

PROVINCIA Y MUNICIPIOS: UNA AGENDA DE TRABAJO COMPARTIDA

Durante la actividad, el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, destacó que la obra representa una inversión provincial destinada a fortalecer los servicios que reciben los vecinos.

“Las comunidades necesitan espacios adecuados para atender mejor a la gente. Esto genera cercanía, permite una mejor organización y mejora la calidad de la atención en cada una de las reparticiones municipales”, expresó.

El funcionario señaló además que, en un contexto económico complejo, la definición de prioridades surge del trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y los municipios.

“Las prioridades se evalúan y consensúan con cada intendente. El trabajo conjunto, hombro con hombro y espalda con espalda, hace posible que hoy Alberdi pueda disfrutar de una obra tan importante y esperada”, indicó.

En la misma línea, Passalacqua resaltó que el fortalecimiento de las instituciones locales forma parte de una visión de desarrollo que busca acercar el Estado a cada comunidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante obras y servicios concretos.

ENTREGA DE TÍTULOS Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA LAS FAMILIAS

Como parte de la jornada, se entregaron dos títulos de propiedad a vecinos de la localidad en el marco del programa Mi Título, que impulsa el Gobierno de Misiones a través de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras.

Recibieron la documentación Roberto Felipe Boichuk y Ramón Roque De Oliveira, quienes avanzaron así en la regularización dominial de sus propiedades rurales.

La actividad contó con la participación del ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el intendente Juan Ángel González; el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler; el constructor de la obra, Néstor Carvallo; concejales, empleados municipales, docentes, estudiantes y vecinos de la localidad.