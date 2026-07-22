22/07/2026 General

La Municipalidad de Posadas, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, invita a vecinos y turistas a participar de la celebración por el 5° aniversario del City Tour La Jangada, una propuesta que se consolidó como una de las principales experiencias para conocer la historia, la cultura y los atractivos de la ciudad.

El festejo se realizará el viernes 24 de julio, de 16:00 a 19:00, en el Skate Park de la Costanera, con actividades recreativas, música en vivo, juegos, animaciones, maquillaje artístico y tres salidas especiales del City Tour previstas para las 17:00, 17:50 y 18:40.

Además, de 15:00 a 17:00 se desarrollará una nueva edición de Biciescuelas, destinada a niñas y niños, con propuestas orientadas a promover la educación vial, el uso seguro de la bicicleta y la movilidad sustentable.