La nueva normativa busca fomentar la producción sustentable de alimento animal y el procesamiento en origen. El Ministerio del Agro coordinará la asistencia técnica y los incentivos financieros para pequeños productores y cooperativas de la provincia.

Los productores ganaderos de Misiones cuentan con una nueva herramienta para abaratar costos y mejorar el rendimiento de su hacienda. El Gobierno provincial puso en vigencia la Ley VIII – Nº 122 de Producción de Proteínas Vegetales para la Alimentación Animal, una medida que apunta a resolver uno de los principales escollos de la actividad en la región: la dependencia de insumos extraprovinciales para nutrir al ganado.

El gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, firmaron el decreto de promulgación que ya se publicó en el Boletín Oficial. A partir de esta normativa, las chacras misioneras tendrán el respaldo legal y técnico para generar sus propios recursos alimenticios de manera sustentable, lo que impactará de forma directa en las cadenas bovina, ovina, caprina, porcina y aviar de la provincia.

Procesamiento en origen y sustentabilidad

El corazón de la ley se apoya en el trabajo de los colonos y en la posibilidad de que industrialicen su producción en el mismo lugar donde cosechan. La normativa establece que el objetivo principal es “promover la producción sustentable y el procesamiento en origen de cultivos destinados a la obtención de proteínas vegetales”. De esta manera, el productor no solo cultiva, sino que también agrega valor dentro de su propia unidad productiva.

Para cuidar los recursos naturales de la provincia, la legislación fijó pautas estrictas de manejo ambiental. El texto oficial determinó que las acciones deben priorizar “la conservación y recuperación del suelo, la protección de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales”. Además, las autoridades indicaron que se dará prioridad a aquellas superficies que ya fueron “afectadas a usos productivos” para evitar el avance sobre el monte nativo.

Nuevas tecnologías e incentivos para el sector

La norma no se limita a los cultivos tradicionales, sino que abre la puerta a la innovación en las chacras. La autoridad de aplicación quedó habilitada para incorporar sistemas modernos de producción, como el “forraje verde hidropónico y otras tecnologías respaldadas por criterios técnicos, productivos y ambientales”. Esto permitirá que los productores medianos y pequeños sostengan la alimentación de sus animales incluso en épocas de sequía o contingencias climáticas.

Con la creación del Programa Provincial de Producción de Proteínas Vegetales, el Estado buscará integrar la actividad agrícola con la ganadera y fortalecer el cooperativismo. Para incentivar la adhesión de los colonos, la ley facultó al Poder Ejecutivo a “establecer exenciones o beneficios tributarios e instrumentar incentivos financieros” para todos los productores y organizaciones que se sumen a la iniciativa.

El Ministerio del Agro y la Producción, designado como autoridad de aplicación, tendrá a su cargo el diseño de las políticas de fomento. Entre sus tareas principales sobresalen “la asistencia técnica, la capacitación, la investigación, el procesamiento en origen” y la búsqueda de nuevos mercados para colocar los saldos exportables de la producción misionera.