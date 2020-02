Una mujer se sometió a un aborto en el séptimo mes de gestación, pero el padre había hecho una presentación para evitarlo.

Colombia. Un caso de interrupción voluntaria del embarazo, popularmente conocida como aborto, desató la polémica. Una mujer, embarazada de siete meses, decidió someterse a la operación, pero el padre se había negado con una presentación previa.

La Justicia de Colombia le informó al padre que el aborto ya había sido realizado, a pesar de que él había llevado adelante toda clase de reclamos y protestas para evitar que el embarazo se interrumpiera.

El hecho ocurrió en la localidad colombiana de Popayán, donde la madre del bebé había alegado problemas de salud mental. Al padre poco y nada le importaba esto, su único interés era que su pareja diera a luz.

Esta situación generó un intenso debate en las redes sociales. Varios usuarios se mostraron en favor del padre a través de hashtags como #NoAlAbortoDeJuanSe y #SalvemosaJuanSe. A su vez, hubo un reclamo contra Profamilia, con #ProfamiliaAsesinos.

Juan Pablo Medina, expareja de la mujer, inició sus quejas en enero de este año.“El viernes salió un comunicado que llegó al juzgado por parte de Profamilia, en el que manifiestan que el aborto ya lo habían realizado”, expresó.

En este sentido, dio a conocer que iniciará un proceso penal en contra de su ex pareja y la madre de ella. Argumentó que habían decidido por mutuo acuerdo tener un hijo y que en septiembre de 2019 se dieron cuenta de que ella estaba embarazada.

Por su parte, la chica de 23 años expuso cómo fueron las cosas realmente: “Ha sido una pesadilla. Estaba con sicología y trabajo social de una clínica que avala que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo. Y si ellos han autorizado el aborto voluntario es porque la ley me cubre”.

Reforzando esta declaración el secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, clarificó: “El Ministerio de Salud y la Corte han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales, de depresión. La Corte tampoco habló de edades de embarazo, o sea que el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes”.