El mandatario participará del lanzamiento de la candidatura del senador brasileño y dará un discurso en San Pablo. La visita refuerza su alineamiento con referentes de la derecha regional.

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó anoche a San Pablo para respaldar a Flávio Bolsonaro en plena carrera presidencial de Brasil, en un movimiento político que profundiza la tensión con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La agenda oficial comenzó este sábado a las 9.30 con una reunión junto al gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas.

La Corte Suprema de Brasil prohíbe la visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

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Luego, Milei participará de la ceremonia de condecoración de la Orden de Ipiranga y, a las 11, asistirá al acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador brasileño, donde además brindará un discurso. Está previsto que a las 14 regrese a la Argentina.

Una agenda con fuerte contenido político

Desde la Casa Rosada presentaron el viaje como una visita destinada a fortalecer los vínculos entre la Argentina y el estado de San Pablo. Sin embargo, el diseño de la agenda deja en evidencia un objetivo político concreto: respaldar al principal rival del oficialismo brasileño sin incluir una reunión con el presidente Lula da Silva.

El gesto cobra especial relevancia en un contexto de diferencias públicas entre ambos mandatarios y refuerza el posicionamiento internacional de Milei junto a referentes de la derecha de la región.

El respaldo a Flávio Bolsonaro

Durante su estadía, el Presidente también se trasladará al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participará de la Convención Nacional del Partido Liberal, el encuentro en el que Flávio Bolsonaro será oficializado como principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre.

En esta oportunidad, Milei no podrá visitar al ex presidente Jair Bolsonaro, quien permanece detenido por decisión de la Justicia brasileña.