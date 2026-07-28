Desde la Agencia Tributaria de Misiones remarcaron que el paquete de beneficios fiscales comenzó a reflejar cambios en la operatoria comercial. Las medidas apuntan a reducir costos, agilizar procesos y acompañar a contribuyentes y empresas.

A un mes de la puesta en marcha del mayor paquete de alivio fiscal aplicado por Misiones, desde la Agencia Tributaria Misiones (Atm) aseguran que las medidas ya comenzaron a generar resultados. Según el subdirector del organismo, Gabriel Petta, la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos en los controles fiscales de ruta incorporó cerca de 200 nuevos contribuyentes.

Petta explicó a LT17 Radio Provincia que la política de alivio fiscal comenzó a desplegarse durante el último año impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, con bonificaciones para distintos sectores económicos, y tuvo su mayor alcance a partir del 1° de julio con la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles de ruta para el 95% de los contribuyentes. “Fue el alivio fiscal más importante de la historia de Misiones”, sostuvo.

Señaló que esa iniciativa esta complementada con la exclusión de las retenciones sobre billeteras virtuales y cuentas bancarias para monotributistas de hasta categoría D y personas que reciban transferencias dentro de los límites establecidos por la normativa, que comenzará a regir desde agosto. Según explicó, la medida responde tanto a la necesidad de aliviar la actividad de las pymes como a situaciones cotidianas, como las transferencias entre familiares o amigos que hasta ahora podían quedar alcanzadas por retenciones automáticas.

Más contribuyentes y menor costo fiscal

Al evaluar el primer mes de vigencia de la eliminación del pago a cuenta, Petta aseguró que la medida ya comenzó a mostrar resultados. Indicó que alrededor de 200 nuevos contribuyentes se incorporaron al sistema tributario provincial y sostuvo que esto demuestra que “la gente se dio cuenta que esto no era una venta de humo sino que es una realidad y que vino para quedarse”.

También explicó que el costo fiscal de estas decisiones resulta inferior al previsto inicialmente por la Provincia. Si bien reconoció que la reducción de la carga tributaria implica un esfuerzo para las cuentas públicas, consideró que la mayor actividad económica, la llegada de inversiones y el incremento de las operaciones comerciales permitirán compensar parte de esa menor recaudación.

Petta destacó además que el nuevo esquema simplificó la operatoria para el transporte y el ingreso de mercaderías a la provincia. En ese sentido, sostuvo que la eliminación de los controles vinculados al pago a cuenta redujo los tiempos de espera en los puestos fiscales y agilizó los trámites tanto para quienes continúan alcanzados por el régimen como para quienes quedaron exentos.

Incentivos para atraer inversiones

El funcionario recordó que los nuevos grandes contribuyentes que se radiquen en Misiones y cumplan con los requisitos establecidos acceden a una exención total durante los primeros tres meses de actividad. A su entender, este beneficio busca incentivar nuevas inversiones en un contexto económico recesivo y evitar que empresas o emprendimientos posterguen su instalación en la provincia.

Finalmente, Petta anticipó que el Ejecutivo provincial ya trabaja en una nueva reforma tributaria para 2027. Aunque evitó brindar detalles porque el proyecto aún se encuentra en elaboración, aseguró que, si el gobernador decide avanzar con la iniciativa, “será una medida tributaria de altísimo impacto hasta de nivel nacional”, en línea con la estrategia de alivio fiscal e incentivo a la inversión que viene impulsando la Provincia.