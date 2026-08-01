Una serpiente de la especie yarará crucera fue hallada este viernes al mediodía en una vivienda del barrio Prosol, en Posadas. Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar, resguardaron al animal y coordinaron su extracción junto a personal especializado.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 12:45 en un domicilio ubicado sobre la calle 154, donde la propietaria de la vivienda alertó sobre la presencia del ofidio en el patio del inmueble. Al arribar, los efectivos aseguraron el perímetro para evitar riesgos tanto para la familia como para el animal.

Posteriormente, integrantes de la División Rescates Complejos acudieron al lugar y realizaron la captura de la yarará crucera mediante técnicas específicas para este tipo de intervenciones, garantizando un manejo seguro.

Finalmente, la serpiente fue trasladada y liberada en una zona alejada del casco urbano, dentro de un ambiente apto para su preservación.