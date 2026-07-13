El gobernador Hugo Passalacqua recorrió en Cerro Corá una nueva perforación ejecutada por el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), una obra que garantizará el abastecimiento de agua potable para más de 70 familias y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio CAP. La intervención forma parte de una política sostenida del Gobierno de Misiones para ampliar el acceso al agua mediante infraestructura ejecutada con recursos provinciales, que durante 2026 ya alcanzó a más de 50 municipios.

CERRO CORÁ, LUNES 13 DE JULIO DE 2026. En el marco de la agenda desarrollada en Cerro Corá por el Día de la Independencia, el gobernador Hugo Passalacqua recorrió una nueva perforación realizada por el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), una obra estratégica que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para el CAPS local y más de 70 familias del barrio.

Durante la recorrida acompañaron al mandatario el intendente Diego Pedrozo; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza; el ministro de Salud, Héctor González; el presidente del IMAS, Joaquín Sánchez; equipos técnicos del organismo provincial, profesionales del CAPS y vecinos de la comunidad.

La nueva perforación reemplaza un pozo que había dejado de funcionar por el agotamiento de su caudal y permitirá abastecer con una importante capacidad de producción tanto al centro de salud como a las familias de la zona.

El presidente del IMAS, Joaquín Sánchez, explicó que la obra fue ejecutada íntegramente con recursos provinciales y destacó que responde a una necesidad concreta de la comunidad.

«Acá había una perforación que se secó. La re perforamos y encontramos un importante caudal de agua. Además de brindar el servicio al CAPS, vamos a tener la posibilidad de abastecer a todos los vecinos que viven cerca.»

Sánchez subrayó además la importancia de estas intervenciones en las zonas alejadas de los principales centros urbanos. «A veces no tomamos dimensión de lo que significa tener agua porque abrimos la canilla y la tenemos. Pero para las personas que viven lejos de los centros urbanos, tener que caminar para buscar agua representa una enorme dificultad. Hoy van a contar con ese servicio como lo tenemos nosotros.»

La obra beneficiará directamente a más de 70 familias y fortalecerá el funcionamiento del CAPS, garantizando un servicio esencial tanto para la atención sanitaria como para la vida cotidiana de la comunidad.

MÁS DE 50 INTERVENCIONES PARA FORTALECER EL ACCESO AL AGUA EN MISIONES

La intervención en Cerro Corá forma parte del plan de infraestructura hídrica que el Gobierno de Misiones impulsa a través del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) para ampliar el acceso al agua potable en todo el territorio provincial.

En lo que va de 2026, el organismo provincial concretó 52 intervenciones distribuidas en distintos puntos de la provincia, entre ellas 38 obras y tareas en municipios, seis intervenciones en comunidades mbya guaraní, dos en unidades penitenciarias y seis en establecimientos educativos, mediante perforaciones y mejoras en los sistemas de abastecimiento.

Estas acciones se ejecutan con recursos provinciales y en articulación con los gobiernos locales, priorizando soluciones definitivas para comunidades donde las condiciones geográficas dificultan el acceso al servicio. De esta manera, el Gobierno de Misiones busca seguir fortaleciendo la infraestructura hídrica en todo el territorio misionero, garantizando un recurso esencial para familias, instituciones educativas, centros de salud y otros espacios comunitarios.

UNA RESPUESTA CONCRETA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

El intendente Diego Pedrozo recordó que la obra surgió a partir de una gestión realizada ante el Gobierno provincial y destacó el impacto que tendrá para el barrio.

«Le habíamos pedido al señor gobernador un pozo perforado para este barrio y hoy se concretó una obra muy importante para los vecinos. Es una perforación con un caudal superior a los 10.000 litros por hora que va a abastecer a todo el barrio.»

Asimismo, remarcó que el beneficio alcanzará tanto a las familias como al sistema de salud local. «La perforación está dentro del CAPS, por lo que también fortalecerá el funcionamiento del puesto de salud. Más de 70 familias van a mejorar su calidad de vida teniendo acceso al agua, y eso nos pone muy contentos porque siempre encontramos respuestas cuando acercamos las necesidades de nuestros vecinos.»

Con esta nueva perforación, el barrio CAPS incorpora una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable tanto para las familias de la zona como para el CAPS local. La obra se integra al plan de infraestructura hídrica que el Gobierno de Misiones impulsa a través del IMAS y refleja una política sostenida de inversión con recursos provinciales para ampliar el acceso al agua en todo el territorio misionero.