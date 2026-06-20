La Albirroja se impuso por 1-0 con un golazo de Matías Galarza Fonda al minuto de juego. Después lo aguantó durante más de 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Almirón. En la ultima se la jugará ante Australia.

Festeja Paraguay. En la medianoche de este sábado venció por 1-0 a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 y sumó sus primeros tres puntos en el certamen. Matías Galarza Fonda convirtió el único tanto del encuentro con un zurdazo desde afuera del área para luego aguantarlo durante más de cien minutos.

Por su parte el misionero Andrés Cubas fue titular y fue fundamental en la resistencia paraguaya. Tuvo un despliegue destacado y mejoró su actuación con respecto a su debut.

El cotejo fue muy tenso y contó con la incidencia de la expulsión de Miguel Almirón. Cerca de final del primer tiempo se tapó la boca con su mano al momento de discutirle algo a un futbolista turco, situación que por reglamento es sancionable con tarjeta roja, paañra prevenir actos de racismo.

Lo cierto es que los futbolistas dirigidos por Gustavo Alfaro se brindaron al máximo para defender el cero en su arco y asegurar el triunfo que terminó 1-0 en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El pitazo final desató la celebración de Paraguay, que suma tres puntos vitales en el grupo y deja a Turquía eliminada de la competición. El próximo desafío será ante Australia, en un duelo decisivo por la clasificación a la siguiente fase. El equipo de Alfaro deberá gestionar la ausencia de Miguel Almirón por suspensión y atender las molestias físicas de varios jugadores, pero llega fortalecido por una victoria que demandó esfuerzo colectivo, solidez táctica y temple en los momentos críticos del partido.