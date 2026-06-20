Fue por 3-0 con tantos de Matheus Cunha en dos ocasiones y Vinicius Junior. En la ultima jornada La Canarinha se medirá ante Escocia.

La Selección de Brasil se impuso por 3-0 ante Haití en un encuentro en el que fue completamente superior, incluso habiendo bajado el ritmo en la segunda parte, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026.

El delantero Matheus Cunha marcó los dos primeros goles del partido, a los 23 y 36 minutos, mientras que el tercero fue obra del extremo Vinicius Jr., que convirtió en el segundo minuto de descuento de la primera parte.

Con el triunfo, el combinado brasileño subió al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Haití marcha último sin unidades y ya quedó eliminado, perjudicado por el sistema de desempate olímpico.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Brasil se medirá con Escocia el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que el elenco haitiano cerrará su participación mundialista enfrentando a Marruecos, en simultáneo.