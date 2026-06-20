La provincia será una de las zonas del Nordeste argentino alcanzadas por una masa de aire polar que ingresará a partir del lunes 22 de junio, con su mayor impacto entre el miércoles 24 y el jueves 25. Según el pronóstico difundido por Pronóstico del Litoral, se espera un fuerte descenso térmico, con heladas generalizadas y mínimas que podrían ubicarse por debajo de los cero grados en sectores puntuales.

Las proyecciones meteorológicas indican que Misiones podría registrar temperaturas cercanas a los -1°C y 0°C, mientras que en las áreas bajas de la zona Centro misionera los valores podrían descender hasta los -2°C. Estas condiciones favorecerían la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en sectores rurales y zonas alejadas de los centros urbanos.

El fenómeno también alcanzará a otras provincias del Litoral. Corrientes y Chaco se encuentran dentro del área donde se esperan las marcas térmicas más bajas de la próxima semana, con posibilidad de registros negativos y heladas en distintos sectores del territorio.

Antes de la llegada del aire polar, la provincia atravesará un período de inestabilidad: para el lunes se anticipa la posibilidad de lluvias y tormentas, en un nuevo evento meteorológico que afectará al Litoral antes de la mejora temporal de las condiciones.

Se recomienda a la población tomar precauciones, abrigar a niños y adultos mayores, y resguardar cultivos y mascotas ante la llegada de las heladas.