Dentro del contexto de crecientes complicaciones económicas a nivel nacional, la masa salarial impacta de manera directa sobre el consumo, comercio y actividad económica en todo el territorio provincial.

Desde este viernes 19 de junio, se encuentra acreditado el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) para los trabajadores activos de la administración pública provincial, y también para jubilados, pensionados y retirados del Estado misionero. Se trata del pago correspondiente al primer semestre del año, destacado en el marco de la previsibilidad misionera.

De ese modo, la Provincia destina para el pago de los aguinaldo aproximadamente 72.000 millones de pesos. Con ello, representa una importante inyección de recursos para la economía local en un contexto de retracción del consumo a nivel nacional.

Por otra parte, desde el Ministerio de Hacienda de la provincia informaron que los empleados públicos activos de la provincia podrán disponer, durante la jornada del viernes, de la totalidad de esos fondos sin que se apliquen descuentos automáticos por deudas bancarias vencidas hasta el cierre del día.

Misioneros cobran el aguinaldo sin descuentos por deudas bancarias

Según explicó el ministro Adolfo Safrán, los débitos correspondientes a créditos o compromisos financieros impagos se efectuarán recién este viernes 19 a partir de las 20 horas. Esto permitirá que los trabajadores cuenten durante toda la jornada con acceso completo a los fondos depositados en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC).

“Los aguinaldos del personal activo de la provincia que se han acreditado en el día de la fecha no tendrán débitos por deudas bancarias vencidas. Los beneficiarios dispondrán de toda la jornada para percibir su aguinaldo”, señaló el funcionario.

La medida alcanza exclusivamente al personal activo de la administración pública provincial. El objetivo principal es garantizar que los trabajadores puedan disponer libremente del aguinaldo durante el día de acreditación. Se da en un contexto económico complejo a nivel nacional donde muchas familias utilizan esos recursos para afrontar gastos extraordinarios, cancelar compromisos o realizar compras pendientes.