Hernán Gil, de 43 años, fue rescatado tras sobrevivir ocho días debajo de los escombros de un edificio en Catia La Mar, La Guaira, en una operación de salvamento que se extendió tres días.

Tras un dramático operativo desplegado desde el lunes por equipos de varios países, Hernán Gil salió este jueves entre abrazos y aplausos de los rescatistas en Catia La Mar, en el estado de La Guaira. Fue retirado camilla y trasladado a una ambulancia que lo lleva a Caracas, la capital de Venezuela, a 40 kilómetros.

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio donde trabajaba, después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

Gracias a una caseta de seguridad

El vigilante se encontraba en “un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima”, según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Más de 6.400 rescatados

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

EFE/AFP/DW