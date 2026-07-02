El Soberbio será sede de la primera edición misionera de esta iniciativa que promueve el lema «Un corredor, un árbol». Las inscripciones están abiertas.

Misiones será escenario de una nueva propuesta que integra deporte, turismo y compromiso ambiental. Los próximos 12 y 13 de septiembre, El Soberbio, recibirá la primera edición provincial de LEKT, una plataforma de eventos ecológicos nacida en San Martín de los Andes que invita a transformar cada participación en una acción concreta para la restauración de los ecosistemas.

Bajo el lema «Un corredor, un árbol», la iniciativa propone una experiencia de dos jornadas. El primer día se desarrollará la competencia de trail running, con recorridos de 5, 12, 24 y 42 kilómetros, mientras que la segunda jornada estará dedicada a la plantación de árboles nativos, permitiendo que los propios corredores participen activamente de la restauración ambiental.

Creada en 2023, LEKT ya realizó cuatro ediciones en la provincia de Neuquén y se consolidó como la primera plataforma de este tipo en Argentina en integrar deporte, turismo y conciencia ambiental bajo tres ejes: recorrer, reforestar y restaurar.

La edición Misiones cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de El Soberbio, y del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo; así también junto a actores del sector privado, además del trabajo con instituciones locales.

Con esta iniciativa, El Soberbio y la tierra colorada continúan consolidándose no sólo como cuna y punto clave del Trail, sino también como un destino donde el turismo y la conservación avanzan de manera complementaria, impulsando experiencias que ponen en valor la biodiversidad provincial y generan un impacto positivo tanto para los visitantes como para las comunidades anfitrionas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la cuenta oficial de Instagram @lektedicionmisiones.