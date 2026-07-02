El Gobierno de Misiones y el Banco Macro extendió la operatoria especial de refinanciamiento de deudas destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que, junto al Banco Macro, se dispuso continuar durante julio con la operatoria especial de alivio financiero destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados provinciales. La herramienta permite reorganizar compromisos financieros mediante la refinanciación de préstamos y deudas de tarjetas de crédito, con condiciones especialmente acordadas para brindar alivio a la economía familiar”.

La actual etapa amplía el alcance del beneficio, ya que podrán acceder también quienes tengan deudas en mora con más de seis días de atraso. Además, incorpora a los jubilados y pensionados de Anses. La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.

Además, en el actual contexto económico, donde el crédito se ha encarecido y las deudas afectan cada vez más el bolsillo familiar, esta iniciativa ofrece una alternativa concreta para reordenar los compromisos financieros. Justamente, los beneficiarios podrán cancelar saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante un plan de pago con tasa bonificada y plazos adaptados a cada situación. Desde el Gobierno de Misiones aseguran que se sigue acompañando a las familias misioneras con soluciones reales, diseñadas para proteger su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la provincia.