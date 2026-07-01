El delantero del Bayern Múnich convirtió los dos tantos con los que su selección venció al conjunto africano. En octavos de final se medirá ante México en el Estadio Azteca.

Este miércoles Inglaterra venció a RD Congo por 2-1, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado inglés comenzó abajo en el marcador con el tanto tempranero de Cipenga, pero apareció su goleador Harry Kane para dar vuelta las acciones y asegurar el triunfo a su seleccionado. De esta manera, Inglaterra avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo y se medirá ante México en el Estadio Azteca. El encuentro será el próximo domingo a las 21 horas.

República Democrática del Congo golpeó primero con un tanto de Brian Cipenga a los 6´ del primer tiempo, que adelantó a los Leopardos y generó preocupación en el conjunto europeo. Sin embargo, Inglaterra logró acomodarse en el segundo tiempo y comenzó a imponer su mayor calidad individual. La presión ofensiva encontró respuesta en Harry Kane, quien apareció en los momentos decisivos para revertir el marcador.

Harry Kane fue la gran figura de los Tres Leones

El capitán inglés marcó un doblete a los 75´ y 86, lo que lo convirtió en el gran protagonista del encuentro. Con sus dos conquistas, Inglaterra dio vuelta el resultado y aseguró el triunfo por 2-1. Además, Kane alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026, quedando a solo un tanto de los máximos goleadores del torneo, Lionel Messi, con Argentina, y Kylian Mbappé, con Francia, ambos con seis anotaciones.

Con este triunfo, Inglaterra avanzó a los octavos de final y tendrá un exigente compromiso frente a México. El partido se disputará el próximo domingo desde las 21:00 (hora argentina) en el Estadio Azteca.

Los Tres Leones buscarán seguir avanzando en la Copa del Mundo, mientras que el seleccionado mexicano intentará aprovechar el respaldo de su público para alcanzar los cuartos de final.