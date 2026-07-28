La nueva mandataria convocó a la unidad nacional en un escenario de fuerte inestabilidad política. También anticipó un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia.

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el período 2026-2031 y, durante su primer discurso ante el Congreso, anunció una estrategia de gobierno centrada en la recuperación institucional y el combate del crimen organizado. Aseguró que enfrentará “las mafias que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal” y sostuvo que su gestión avanzará con “método, disciplina, trabajo y una ruta clara”.

La flamante mandataria afirmó que recibió “un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos”. En ese marco, convocó a la unidad nacional en un contexto marcado por la inestabilidad política que llevó al país a tener nueve presidentes durante la última década.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, se convirtió en la 66.ª mandataria de Perú y en la primera mujer en acceder al cargo mediante el voto popular.

Las medidas de seguridad anunciadas por Fujimori

Durante su mensaje, la presidenta adelantó que su gobierno buscará recuperar el control de los territorios afectados por el crimen organizado. “Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, expresó.

Asimismo, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un rol central durante los estados de emergencia. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que la estrategia no se limitará a combatir la delincuencia común. “Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó.

La ceremonia de transmisión del mando reunió en Lima a diez jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organismos internacionales. Entre los asistentes estuvieron el presidente argentino, Javier Milei; el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Yamandú Orsi, Santiago Peña, Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Mike Eman, junto con delegaciones oficiales de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

Además, anunció que fortalecerá los sistemas de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales desde sus estructuras de conducción y financiamiento. “Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno”, puntualizó.

Milei acompañó la asunción de Fujimori en Perú

La ceremonia de transmisión del mando reunió en Lima a diez jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organismos internacionales. Entre los asistentes estuvieron el presidente argentino, Javier Milei; el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Yamandú Orsi, Santiago Peña, Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Mike Eman, junto con delegaciones oficiales de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

La ceremonia de transmisión del mando reunió en Lima a diez jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organismos internacionales. Entre los asistentes estuvieron el presidente argentino, Javier Milei; el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Yamandú Orsi, Santiago Peña, Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Mike Eman, junto con delegaciones oficiales de China, Estados Unidos, Japón y Corea.

Finalmente, el inicio del mandato de Keiko Fujimori estuvo acompañado por una amplia presencia de autoridades extranjeras y por un discurso enfocado en la seguridad, la recuperación institucional y la búsqueda de consensos para la nueva etapa política de Perú.