Las calles de la ciudad estadounidense están inundadas de camisetas de Messi y la Scaloneta. El banderazo promete ser el más masivo de todos los que se realizaron hasta ahora en suelo estadounidense.

La delegación de la Selección Argentina ya se encuentra en Miami y se prepara para enfrentar a Cabo Verde el viernes en busca de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. A la par, miles de hinchas invaden la ciudad e impulsar una serie de actividades en la previa para marcar presencia, demostrar la pasión que los caracteriza y alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en Kansas City y Dallas, los fanáticos se reunirán en una ciudad con una fuerte impronta celeste y blanca. Miami es un punto con una comunidad argentina mucho más grande que las sedes anteriores en las que jugó el equipo. También es la casa de Lionel Messi en la actualidad.

Además, es un lugar que permite un ingreso a Estados Unidos, debido a que hay una gran cantidad de vuelos directos diarios, por lo que se espera la llegada de un aluvión de argentinos, incluso sobre la hora del encuentro y sin entradas.

Así, a los 25.000 hinchas que se movilizaron para los primeros partidos hay que sumarles los que viajaron especialmente para este encuentro (Aerolíneas Argentinas anunció nuevos vuelos y horarios). Y también los que residen en Florida, que según el último censo son 50.000.

En ese marco, los hinchas organizan masivas convocatorias. Los banderazos serán, una vez más, los espacios en los que se verá el verdadero color y la intensidad de la pasión argentina. En Miami habrá dos alternativas para que los hinchas alienten al conjunto nacional en la previa de un partido decisivo.

En principio, tendrá dos encuentros programados: el primero será a las 13 de este jueves, y el segundo, el más esperado, a las 18. Según la repercusión que tuvo en las redes sociales, se prevé que el banderazo vespertino sea el de mayor concurrencia.

El punto de encuentro será en la intersección de la calle 85 y la avenida Collins, una zona emblemática de Miami donde se concentra una importante comunidad argentina, frente a un tradicional local de churros marplatenses instalado en la ciudad.