Con más de 200 operadores desplegados en toda la provincia, la Dirección Guardia Infantería reúne efectivos formados junto a fuerzas nacionales e internacionales, impulsa capacitaciones que convocan a policías de todo el país y se consolidó como uno de los principales pilares operativos de la Policía de Misiones.

Este 2 de julio, la Dirección Guardia Infantería de la Policía de Misiones conmemora su 14.º aniversario consolidada como una de las principales unidades operativas de la institución. Su despliegue territorial, la formación permanente de sus efectivos y el intercambio de conocimientos con fuerzas nacionales e internacionales fortalecieron una unidad que hoy es referente en entrenamiento táctico y respuesta ante procedimientos de alta complejidad.

Actualmente, la Dirección cuenta con más de 200 operadores distribuidos en Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Apóstoles, Leandro N. Alem, Oberá, Acaraguá, San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Este despliegue estratégico le permite brindar apoyo permanente a las distintas dependencias policiales e intervenir con rapidez en allanamientos, operativos preventivos, dispositivos especiales de seguridad, incidentes críticos, emergencias y procedimientos que demandan una respuesta táctica especializada.

El crecimiento de la unidad estuvo acompañado por una política sostenida de profesionalización. Sus efectivos reciben capacitación permanente en infantería policial, operaciones especiales, técnicas de tiro, defensa policial, resolución de incidentes críticos, brecheo, rescate con cuerdas, medicina táctica, manejo de unidades K9 y preparación física específica, fortaleciendo las capacidades necesarias para intervenir en los escenarios operativos más exigentes.

Además de formar a su propio personal, la Dirección se consolidó como un referente en capacitación policial. A lo largo de su historia desarrolló siete ediciones del Curso Básico de Infantería Policial —tres de alcance nacional y una internacional—, con una duración de 30 días. También organizó doce cursos nivelatorios internos, cuatro cursos provinciales de Operador Brechero Policial y especializaciones en Supervivencia Policial Urbana, Operador de Escopeta Policial e Instructor de Infantería Policial, este último con un año de duración destinado a la formación de futuros instructores.

Las propuestas impulsadas por la Dirección reúnen a efectivos de la Policía de Misiones, de otras fuerzas provinciales y federales, e incluso de países vecinos, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la actualización permanente. A ello se suma la participación constante de sus instructores en las capacitaciones del FOCADE, donde forman al personal en defensa policial, educación física, manejo y tiro con armas de fuego, operador de escopeta, encargado de sala de armas y cursos de ascenso para el personal superior y subalterno.

La Dirección es encabezada por el comisario general Ángel Atilio Suárez, quien cuenta con una destacada trayectoria en operaciones especiales, incluyendo el Curso de Especialización en Operaciones Especiales del BOPE de Brasil y capacitaciones avanzadas en procedimientos especiales y tiro táctico junto a instructores del equipo SWAT de los Estados Unidos, formación que también contribuye al fortalecimiento técnico de la unidad.

A 14 años de su creación, la Dirección Guardia Infantería continúa fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía de Misiones a través de la disciplina, el entrenamiento y la formación permanente, consolidándose como un referente regional en capacitación táctica y en la preparación de efectivos para afrontar los procedimientos de mayor complejidad al servicio de la seguridad de los misioneros.