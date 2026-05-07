Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el aumento de la morosidad refleja la presión creciente sobre el consumo financiado y la fragilidad económica de los hogares a raíz de la crisis nacional. El estudio advierte que la tendencia sostenida compromete tanto a familias como a empresas, con impacto directo en la cadena de pagos.

En febrero de 2026, la morosidad de las familias trepó al 11,2%, acumulando 17 meses consecutivos en alza. El dato marcó un récord histórico dentro de la serie iniciada en 2010, según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG). El relevamiento advierte que hasta mediados de 2025, la morosidad nunca había superado el 5,1%, pero desde entonces no deja de crecer, reflejando la recesión económica que golpea a los hogares de todo el país.

Según datos del Banco Central (BCRA), el 13,8% de los créditos personales presenta atrasos superiores a 90 días. En las tarjetas de crédito, la cifra alcanza el 11,6%, mientras que los créditos prendarios registran una morosidad del 6,8%.

Estos niveles muestran un escenario de presión creciente sobre el consumo financiado, uno de los pilares del gasto de los hogares. Además, evidencian que las familias ya no logran cumplir con sus obligaciones financieras.

Las empresas también sienten la presión financiera

Aunque con menor intensidad, las empresas también sufren esta dinámica. La morosidad corporativa acumula 15 meses en ascenso y se ubicó en 2,9% en febrero, afectando la cadena de pagos.

El informe pone especial foco en la Provincia de Buenos Aires, donde la morosidad de personas humanas llegó al 18%, muy por encima del promedio nacional. En el caso de las personas jurídicas, el nivel se ubicó en 3%, en línea con la media del país.

La provincia concentra además una porción significativa del problema: 4 de cada 10 pesos en mora a nivel nacional corresponden a deudores bonaerenses. En este sentido, se ubica séptima en relación a la tasa de morosidad, detrás de distritos como La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Tucumán.

La mora golpea con fuerza a los sectores vulnerables

El informe también destaca el peso de las deudas no bancarias. En Buenos Aires, hay más personas endeudadas con este tipo de entidades que con bancos: 635.215 frente a 473.482. Teniendo en cuenta que la mayoría mantiene compromisos con ambos sectores.

La morosidad es sensiblemente más alta entre quienes tienen deudas no bancarias. El 40% del dinero adeudado en ese segmento está en situación irregular, lo que sugiere que los sectores con menor acceso al crédito formal son los más expuestos.

El análisis por nivel de endeudamiento revela que quienes deben montos más bajos presentan mayores niveles de incumplimiento. En los deciles más bajos, el 30% de los adeudados está en mora, especialmente entre quienes deben menos de $300 mil.

En tanto, el informe advierte que los indicadores tradicionales —como los que utiliza el Banco Central— subestiman el problema real. En términos de cantidad de personas, la proporción de deudores irregulares es aún mayor, ya que los sectores más vulnerables tienen menor peso en el total monetario.

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