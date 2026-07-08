El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 101, en inmediaciones del Parque Nacional Iguazú. Los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux huyeron hacia el monte y abandonaron la carga ilegal.

Un control policial frustró contrabando de cigarrillos valuado en 70 millones en Andresito

Un operativo preventivo de control vehicular en Andresito permitió a la Policía de Misiones secuestrar una camioneta Toyota Hilux cargada con 14.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, valuados en aproximadamente $70 millones, en inmediaciones del Parque Nacional Iguazú.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando efectivos de la Comisaría de Comandante Andresito, la División Comando Radioeléctrico y la División Delitos Rurales observaron que el vehículo se detuvo bruscamente al aproximarse al control. Sus dos ocupantes descendieron y escaparon a pie, internándose en una zona de monte.

Al inspeccionar la camioneta, los uniformados constataron que transportaba 29 cajas de cigarrillos marca Fox, contabilizando un total de 14.500 atados, todos sin aval aduanero. Durante las pericias, se detectó que la camioneta tenía una patente correspondiente a otro rodado y que los números de chasis estaban limados, lo que abrió la sospecha de que podría tener pedido de secuestro por robo.

Por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Iguazú, se procedió al secuestro de la camioneta y de la totalidad de la mercadería, en el marco de una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.415.

Las investigaciones continúan para identificar y localizar a los dos hombres que abandonaron el vehículo, establecer el origen y destino del cargamento ilegal y determinar la procedencia de la camioneta utilizada para el transporte.