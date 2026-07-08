El niño misionero deberá postergar el trasplante de médula previsto luego de que estudios confirmaran el regreso de la enfermedad. Su familia pidió acompañamiento y oraciones mientras gestiona el acceso al nuevo tratamiento.

La lucha de Santino Rzesniowiecki, el niño misionero que conmovió al país con su historia, enfrenta un nuevo desafío. Luego de que estudios médicos confirmaran una recaída de la leucemia, el equipo tratante decidió iniciar de manera urgente una inmunoterapia, lo que obligó a suspender el trasplante de médula que estaba programado para los próximos días.

La noticia fue comunicada por su madre, Natalia Rodríguez, a través de las redes sociales, donde explicó que una punción de médula ósea realizada tras varios días de intensos dolores permitió detectar el regreso de la enfermedad, modificando por completo el plan terapéutico previsto.

Ante este escenario, los especialistas resolvieron comenzar un tratamiento con inmunoterapia utilizando el medicamento Besponsa (inotuzumab), con el objetivo de reducir nuevamente la carga de la enfermedad y permitir que Santino pueda acceder a un nuevo trasplante de médula. La familia informó que ya inició las gestiones para obtener la medicación lo antes posible y destacó que el tiempo resulta determinante en esta etapa.

En un mensaje cargado de emoción, la madre del niño pidió a la comunidad que continúe acompañándolos con oraciones y expresó su confianza en que Santino volverá a sonreír y superar este nuevo obstáculo. El pequeño había recibido en 2025 un innovador doble trasplante de médula en Singapur, posible gracias a una multitudinaria campaña solidaria. Tras regresar a Misiones sin evidencia de enfermedad, los controles recientes detectaron primero una recaída residual y ahora confirmaron el avance de la leucemia, lo que obligó a redefinir nuevamente el tratamiento.