La menor sufrió graves lesiones en la laringe y la tráquea cuando la bandera que llevaba atada al cuello se habría enredado en la rueda trasera de la motocicleta en la que circulaba junto a su padre.

Una nena de 9 años permaneció internada en estado grave luego de sufrir un accidente durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto, en Corrientes. La menor recibió asistencia en el Hospital Juan Pablo II, donde continuó internada en la unidad de terapia intensiva con respiración mecánica.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la Costanera correntina. De acuerdo con la información preliminar, la niña viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por su padre cuando la bandera argentina que llevaba atada al cuello se habría enredado en la rueda trasera del rodado.

A raíz del incidente, la menor sufrió severas lesiones en la laringe y la tráquea, por lo que los servicios de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital Juan Pablo II.

Fuentes médicas informaron que la paciente permanece con asistencia respiratoria en terapia intensiva y que, hasta el momento no fue sometida a una intervención quirúrgica. Su estado de salud es delicado.