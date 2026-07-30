La Secretaría de Movilidad Urbana comenzó hoy un nuevo operativo de compactación de vehículos en el predio de la Dirección General de Tránsito, ubicado en la intersección de las avenidas Justo José de Urquiza y Zapiola.

El proceso de reducción incluyó vehículos que permanecían en el predio tras haber cumplido las instancias administrativas y legales correspondientes, permitiendo avanzar en la recuperación de espacios y en la correcta disposición final de estos residuos metálicos.

La compactación genera múltiples beneficios para la comunidad como el control de vectores y la prevención de enfermedades al eliminar posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue, disminuye refugios para roedores e insectos, recupera espacios en el predio de la Dirección General de Tránsito, optimizando su funcionamiento, y reduce la contaminación visual y ambiental. Además, favorece el reciclaje responsable de los materiales metálicos, fortalece el ordenamiento urbano, mejora la seguridad vial mediante el retiro definitivo de vehículos abandonados o fuera de circulación y promueve una ciudad más limpia, segura y sustentable.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de saneamiento ambiental y ordenamiento urbano que el Municipio viene desarrollando desde hace varios años, en el marco del Régimen de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores, Motovehículos y sus partes, establecido por la Ordenanza Municipal VI N.° 44, que regula el procedimiento para la descontaminación, compactación y disposición final de vehículos abandonados, secuestrados o en desuso.