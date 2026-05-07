El conductor de uno de los rodados fue trasladado al Hospital de Área para recibir atención médica. El siniestro ocurrió esta mañana sobre la avenida Antártida Argentina y calle San Francisco.

El hecho se registró cerca de las 08 horas, cuando por causas que se investigan un automóvil Peugeot 208, conducido por un hombre de 31 años, impactó contra un Renault Stepway que se encontraba estacionado sobre la avenida Antártida Argentina.

A raíz del impacto, el conductor del Peugeot resultó lesionado y debió ser trasladado al Hospital de Área para recibir atención médica. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Primera dependiente de la Unidad Regional IX, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.